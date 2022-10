Berenberg-Analyst Adrian Yanoshik überzeugt vor allem die starke Marktstellung und das Momentum im Elektrobereich. Das dürfte zu zweistelligen Wachstumsraten bei Umsatz und Marge führen, so Yanoshik. Vor allem die starke Stellung in China und den USA, die beide jeweils 30 Prozent zum Umsatz beisteuern, dürfte das Wachstum antreiben.

"Wir schätzen, dass der Markt für Luxusautos mehr als dreimal so schnell wachsen wird wie das Massensegment. Innerhalb der Luxusklasse bleibt Porsche übergewichtet in Märkten mit schnelleren kurzfristigen Wachstumsaussichten, den USA und China. Ein höherpreisiger elektrischer Macan im Jahr 2024 und die Einführung eines großen SUV Mitte des Jahrzehnts erhöhen den durchschnittlichen Verkaufspreis von Porsche", schreibt der Analyst.

Ein weiterer Vorteil: Die begehrten 911-Modelle verlieren nur langsam an Wert, und Special Editions des Klassikers locken weiter Sammler und Autofans an.

Aktuell wird die Porsche-Aktie von zehn Analysehäusern gecovert. Sechs davon raten zum Kauf, drei zum Halten und eines zum Verkaufen.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion