BASF will seine jährlichen Kosten in Europa nun bis zum Jahr 2024 um 500 Millionen Euro senken, einschließlich des Abbaus von Arbeitsplätzen. Das Unternehmen sagte in einer außerplanmäßigen Erklärung am Mittwoch, dass es auch längerfristig eine weitere Umstrukturierung seiner Chemiestandorte in der Region prüfen werde, nachdem es von den hohen Energiepreisen getroffen wurde.

Als Gründe für die Kürzungen nannte BASF deutlich schwächere Ergebnisse in Europa aufgrund "verschlechterter Rahmenbedingungen" und einen Verlust in Deutschland im dritten Quartal.