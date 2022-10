Parlamentarischer Abend des BVMW Die erfolgreiche Arbeit von Frauen im Mittelstand sichtbar machen

Berlin (ots) - Eine stärkere Vernetzung und mehr Angebote für Frauen in der

Wirtschaft schaffen: Im Rahmen eines Parlamentarischen Abends hat der

Bundesverband Der Mittelstand. BVMW jetzt Gäste aus Politik und Wirtschaft

zusammengebracht, um in einer hochrangigen Runde zu diskutieren, wie

erfolgreiche Unternehmerinnen und Frauen in Führungspositionen gestärkt werden

können. Der Verband hat 2018 die Verbandsinitiative "Starke Frauen, starker

Mittelstand" gegründet.



Unter anderem waren Leni Breymaier (SPD), Dorothee Bär (CSU), Filiz Polat

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Nicole Bauer (FDP), Katrin Göring-Eckhardt (BÜNDNIS

90/DIE GRÜNEN) sowie die Unternehmerin, Gründerin und Autorin Verena Pausder

jetzt der Einladung des Verbandes für eine Diskussionsrunde zur Position der

Unternehmerin im Mittelstand in das Berliner dbb Forum gefolgt.