Nach zunächst enttäuschenden US-Inflationszahlen hatte der Dax am Donnerstagnachmittag die runde Marke von 12 000 Punkten nur mit Mühe verteidigt und dabei deutlich im Minus gelegen. Nach schwachem US-Handelsstart begann an der Wall Street aber eine Erholungsrally, der sich der Dax nun weiter anschließt.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der massiven Kehrtwende vom Vortag hält die Erholungsdynamik im Dax am Freitag an. Zum Handelsauftakt sprang der deutsche Leitindex zurück über seine 21-Tage-Linie - sie gilt bei Börsianern als kurzfristiges Trendbarometer. Zuletzt gewann der Dax 1,8 Prozent auf 12 577 Punkte.

