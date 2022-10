Nach den Quartalszahlen und einer verhaltenen Prognose des Bergbaukonzerns Rio Tinto haben Analysten am Dienstag mit vorsichtigen Einschätzungen für die Aktie reagiert.

Weltweit häufen sich die Problemherde für Rio Tinto. Die Instandhaltung von Eisenbahnschienen in Australien bremst den Transport von Eisenerz aus den Minen des Bergbaukonzerns Rio Tinto. Das Unternehmen kann deshalb in diesem Jahr weniger Eisenserz verschiffen als erhofft. Auch die Einschränkung von Kupferhütten-Kapazitäten in den USA und geringere Fördermengen in der Mongolei enttäuschten, wie DZ-Bank-Analyst Robert Czerwensky in einer neuen Analyse schreibt.