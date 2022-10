NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips nach endgültigen Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 18,80 Euro belassen. Die Zahlen hätten nur noch einige wenige Details enthalten, da der Medizintechnikkonzern davor zusammen mit den Eckdaten bereits eine Gewinnwarnung veröffentlicht habe, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Die entscheidende Nachricht sei ein Restrukturierungsprogramm, das den Abbau von rund 4000 Arbeitsplätzen beinhalte. Zudem stehe der Cashflow zunehmend im Fokus, der seit Jahresbeginn bei minus 1,3 Milliarden Euro liege./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2022 / 06:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2022 / 06:59 / BST

Die Koninklijke Philips Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 13,25EUR an der Börse Tradegate.



Rating: Underweight

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 18,80 Euro