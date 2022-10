MAILAND (dpa-AFX) - Die steigenden Zinsen spielen auch dem italienischen Geldhaus Unicredit in die Karten. Ebenso wie andere europäische Großbanken legte das Institut überraschend gute Quartalszahlen vor und wird in der Folge nun erneut optimistischer für 2022. Das Management erwartet jetzt 4,8 Milliarden Euro Gewinn und damit 20 Prozent mehr als in der alten Prognose, wie Unicredit am Mittwoch in Mailand mitteilte. Dabei wird allerdings das zwar schrumpfende, aber immer noch ertragreiche Geschäft in Russland ausgeklammert. Die Unicredit-Aktie legte an der Mailänder Börse um gut vier Prozent zu und notierte auf dem höchsten Stand seit Ende Februar, kurz nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs.

Der russische Angriffskrieg gegen das Land hatte die Aktie nach dem Mitte-Februar erreichten Mehrjahreshoch von fast 16 Euro auf 7,75 Euro stürzen lassen. Die Bank gehört in Europa zu den Instituten mit einem besonders starken Engagement in Russland. In den vergangenen Monaten fiel es dem Kurs schwer, sich nachhaltig von dem Rutsch zu erholen. Seit Anfang Oktober gibt es aber einen Aufwärtstrend. Diesen setzte die Aktie mit den Gewinnen vom Mittwoch fort.