PARIS (dpa-AFX) - Die hohe Inflation hat das Geschäft des französischen Lebensmittelkonzerns Danone im dritten Quartal angetrieben. Dank Preissteigerungen konnte das Unternehmen seine Umsatzprognose erneut anheben. Er folgt damit anderen Konsumgüterkonzernen wie Unilever , die ebenfalls wegen Preissteigerungen mehr Umsatz in Aussicht stellen. An der Ergebniserwartung hält Danone hingegen wegen der gestiegenen Kosten fest. Die Aktie stieg am Freitagvormittag an der Euronext Paris um mehr als zwei Prozent und lag damit an der Spitze des Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 .

Analysten zeigten sich angetan. Die aus eigener Kraft erwirtschafteten Erlöse seien ebenso wie die Preisgestaltung stark gewesen, bemerkte etwa Bernstein-Analyst Bruno Monteyne in einer ersten Einschätzung. Die Verkaufsvolumina dagegen hätten die Erwartungen etwas verfehlt. Alles in allem seien die Zahlen aber stark genug, um die Wachstumsziele anzuheben und das Margenziel zu bekräftigen. Celine Pannuti von der Bank JPMorgan notierte, dass die Kennziffern besser als erwartet ausgefallen seien. Zudem sei die Telefonkonferenz des Managements beruhigend und von Zuversicht geprägt gewesen.