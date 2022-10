EV Technology Group CEO Wouter Witvoet nimmt am World Strategic Forum in Miami (ab 31. Oktober) als Redner teil

TORONTO, ONTARIO (31. Oktober 2022) – EV Technology Group Ltd. (das „Unternehmen“ oder „EV Technology Group“) (NEO: EVTG, OTCQB: EVTGF, FWB: B96A) gibt heute bekannt, dass CEO Wouter Witvoet an der von 31. Oktober bis 1. November abgehaltenen Konferenz „Miami World Strategic Forum - Investing In Trust“ teilnehmen wird.

Herr Witvoet wird am Dienstag, den 1. November 2022 im Rahmen einer Live-Podiumsdiskussion mit dem Titel „TAKING ACTION FOR A RESILIENT GLOBAL SUPPLY CHAIN“ von 10:00 - 11:00 Uhr (EDT) gemeinsam mit anderen führenden Vertretern der Branche die globalen Lieferketten erörtern.

Das World Strategic Forum in Miami, das vom Miami Dade College präsentiert wird, ist eine der fünf vom International Economic Forum of the Americas („IEFA“) ausrichteten Konferenzen. Das IEFA sieht es als seine Mission, sich mit den großen Herausforderungen in Zusammenhang mit den Führungsthemen einer neuen Weltwirtschaftsordnung auseinanderzusetzen. Zielsetzung des World Strategic Forum ist es, bessere Einblicke in die Chancen und Herausforderungen auf dem Weltmarkt zu vermitteln. Das World Strategic Forum versteht sich außerdem als Plattform für den geschäftlichen Austausch in einem breiten Spektrum von Branchen und als Unterstützer einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung.

Das World Strategic Forum bringt die führenden Entscheidungsträger und Gesetzgeber, Wirtschaftswissenschaftler, Fortune-500-CEOs sowie hochrangigen Experten der Welt zusammen und ist eine aktive und effektive Plattform für Dialog, betriebliches Know-how und Kooperation zu den zentralen Themen, welche die Weltwirtschaft heute bewegen. Persönlich teilnehmende Gäste haben die Möglichkeit, den Sitzungen im Biltmore Hotel beizuwohnen, mit Rednern, Partnern und anderen Teilnehmern vor Ort Kontakte zu knüpfen sowie die exklusiven Teilnehmer-Lounges zu frequentieren. Für virtuelle Teilnehmer besteht die Möglichkeit, alle Gespräche live über die IEFA-Veranstaltungsplattform zu verfolgen, die auch eine Reihe von Möglichkeiten zum Netzwerken einschließlich Meetings mit anderen Teilnehmern bietet.