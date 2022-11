"Wladimir Putin hat Gas als Waffe eingesetzt", sagte Yergin in einem Bloomberg-Interview auf einer Konferenz in Abu Dhabi. "Würde er auch Öl als Waffe einsetzen? Es könnte in seinem Interesse sein, das Angebot einzuschränken und die Preise steigen zu lassen. Man muss nicht viel wegnehmen, um Panik auf dem Markt auszulösen."

Seit Russland im Februar in die Ukraine einmarschiert ist und westliche Nationen neue Sanktionen gegen Moskau verhängt haben, ist der Ölmarkt angespannt. Präsident Putin reagierte auf die Sanktionen mit einer Drosselung der Erdgaslieferungen nach Europa.