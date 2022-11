NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Freitag nach dem US-Arbeitsmarktbericht von ihren jüngsten Verlusten etwas erholt. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 1,01 Prozent auf 32 325,90 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit für den Leitindex allerdings ein Verlust von 1,6 Prozent ab. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 1,12 Prozent auf 3761,57 Zähler.

Auch der in den vergangenen Tagen besonders schwache technologielastige Nasdaq 100 legte zu und gewann 1,13 Prozent auf 10 811,13 Zähler. Am Vortag war er noch in Richtung seines Jahrestiefs abgerutscht. Die wohl noch länger steigenden Zinsen in den USA hatten Techwerte in dieser Woche besonders belastet. Die bisherige Wochenbilanz mit minus 6,3 Prozent für den Nasdaq 100 spiegelt dies wider.