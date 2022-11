Wirtschaft EU-Kommission will Staaten mehr Zeit zu Schuldenabbau geben

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die Europäische Kommission will hochverschuldeten Staaten in der Euro-Zone mehr Zeit zum Abbau ihrer Schulden zu geben. Das geht aus dem Entwurf einer Kommunikation zur Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts vor, über den die "Welt" (Mittwochausgabe) berichtet.



Die "Kommunikation zur Reform des Wirtschaftspolitischen Steuerungsrahmens" soll am Mittwoch offiziell vorgestellt werden. Die zentralen Marken des Maastricht-Vertrags sollen laut dem Entwurf unangetastet bleiben: "Die im Vertrag festgelegten Referenzwerte eines Haushaltsdefizits von 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und einer Schuldenquote von 60 Prozent des BIP bleiben unverändert", heißt es gleich am Anfang der Ausführungen. Darauf hatten fiskalisch konservative Länder wie Österreich und Deutschland bestanden.