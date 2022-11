Liebe Leserinnen und Leser,

direkt aus 1. Hand, in persönlichen Gesprächen mit den Unternehmenslenkern, liefern wir Ihnen Informationen und Einblicke, die Sie so nirgendwo sonst erhalten! Diese Interviews und Videos bringen Sie wirklich weiter!

Heute im Interview: President & CEO Brad Nichol von Alpha Lithium (WKN: A3CUW1)

Übernahmefantasien und zukünftige Lithium Produktion im weltberühmten ‚Lithium‘-Dreieck

Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) erkundet die Lithium-Salare Tolillar und Hombre Muerto im berühmten "Lithium-Dreieck" im Nordwesten Argentiniens. Für Tolillar gibt es bereits eine Ressource, die mit derzeit 5 aktiven Bohrgeräten erheblich vergrößert werden soll. Im "Lithium-Dreieck" wurden in den letzten Jahren eine Reihe von Akquisitionen getätigt, und Alpha Lithium ist eines der letzten Unternehmen mit bedeutendem Landbesitz dort. Das Unternehmen ist finanziell gut ausgestattet und wird Anfang 2023 ein Ressourcen-Update veröffentlichen.

Somit befindet sich Alpha Lithium in der glücklichen Lage, Claims an einem Ort zu besitzen, an dem die M&A-Aktivitäten in den letzten 12 Monaten dramatisch zugenommen haben.

‚Great news are coming‘!

Daher verwundert es nicht, dass das unternehmenseigene Projekt ‚Tolillar‘ womöglich zum Verkauf steht. Wenn man sich die bisherigen Übernahmen in diesem Gebiet anschaut, liegt es nahe, dass man für das ‚Tolillar‘-Projekt vielleicht sogar 1 Mrd. USD erlösen kann. Das entspricht annähernd das 10-fache der aktuellen Börsenbewertung von Alpha Lithium. Und wer sich umliegend so tummelt, wird sie erstaunen. Denn da sind namhafte Unternehmen wie Orocobre Limited, Galaxy Lithium, Livent Corporation und POSCO!

Live von der Edelmetall Messe in München berichtet uns der President & CEO von Alpha Lithium, Brad Nichol, aus erster Hand über den Stand möglicher Verhandlungen und die anstehenden Meilensteine

Alles in allem ein TOP-Aktien-Pick! Wir sehen hier massives Kurspotenzial und würden uns nicht wundern, wenn nach dem geplatzten Deal mit Uranium One ein neuer Partner bald präsentiert wird. Die Anfragen sind wohl enorm.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

