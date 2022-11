Nach drei starken Börsentagen in Folge war der Dow am Vortag unter Druck geraten. Marktteilnehmer hatten die Verluste unter anderem auf die Ergebnisse der Zwischenwahlen in den USA zurückgeführt. Auch an diesem Donnerstag herrscht über die künftigen Machtverhältnisse im US-Kongress noch keine Klarheit.

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine überraschend niedrige Teuerung in den USA dürfte am Donnerstag die Börsen in den USA befeuern. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor dem Handelsauftakt 2,3 Prozent höher auf 33 270 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wurde sogar 3,7 Prozent höher indiziert bei 11 200 Punkten.

