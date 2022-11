Projekt Care By Air von DDC mit Halton Healthcare und DSV Canada ist kommerziell einsatzbereit

TORONTO, ONTARIO – 7. November 2022 – Im Nachgang zu seiner Pressemitteilung vom 21. Juni 2022 freut sich Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTCQX: TAKOF; Frankfurt: A2AMGZ oder ABB.F) (das „Unternehmen“ oder „DDC“), bekannt zu geben, dass seine Projektinitiative Care By Air durch die Unterstützung seines Handelsvertreters Air Canada (TSX: AC) sowie von Halton Healthcare Services Corporation („Halton Healthcare“) und DSV Air & Sea Inc. Canada („DSV“) seit dem 7. November 2022 kommerziell einsatzbereit ist. Dieses ertragsgenerierende Pilotprojekt wird für einen Zeitraum von sechs Monaten zum Einsatz kommen.

Das Projekt Care by Air ermöglicht mithilfe der Sparrow-Drohne von DDC und der proprietären FLYTE-Software des Unternehmens über seine DroneSpot-Start- und Landezonen Lieferungen mit festgelegten Routen von DSV zum Oakville Trafalgar Memorial Hospital von Halton Healthcare. Die Lösung wird für den Transport eines breiten Spektrums von medizinischen Gütern, unter anderem medizinischer Isotope für die Krebstherapie (bereitgestellt von der McMaster University), durch Frachtdrohnen für eine schnelle und effiziente Lieferung an das Oakville Trafalgar Memorial Hospital in Oakville, Ontario, eingesetzt.

Dieser Transport lebenswichtiger medizinischer Güter durch Drohnen ist der erste seiner Art in Kanada, wobei die medizinischen Güter direkt an ein Krankenhaus geliefert und zur Diagnose, Behandlung oder Pflege von Patienten vor Ort eingesetzt werden. Die Innovation der Drohnenlieferung wird dazu beitragen, zeitkritische Güter zu versenden und bei der Lieferung medizinischer Gütern zur nächsten Generation überzugehen.

Alle Einsätze werden in Übereinstimmung mit den entsprechenden kanadischen Vorschriften durchgeführt. Die Flüge werden von DDC über deren Kontrollzentrum in Vaughan, Ontario, fernüberwacht.

„Diese Partnerschaft mit Halton Healthcare und DSV ist äußerst innovativ und wegweisend. Das Pilotprojekt ist erst der erste Schritt in der übergreifenden Vision, alle Krankenhäuser unter dem Dach von Halton Healthcare miteinander zu vernetzen. Wir sind sehr stolz, den Betrieb aufzunehmen, und freuen uns darauf, andere Krankenhäuser in Ontario wie auch in ganz Kanada zu unterstützen. Unsere proprietäre Drohnenlogistik-Plattform passt ausgezeichnet zur Lieferung hochwertiger und hochriskanter Fracht, wie sie für den Gesundheitssektor typisch ist“, erklärte Steve Magirias, der CEO von Drone Delivery Canada.