FRANKFURT (dpa-AFX) - Neue geopolitische Unsicherheit nach einem Raketeneinschlag in Polen hat am Mittwoch Rüstungswerte europaweit angetrieben. Rheinmetall kletterten auf ein Hoch seit Anfang August und verteuerten sich zuletzt an der Spitze m MDax um 3,6 Prozent. Im Fokus standen hier auch die Aussagen des Konzerns auf dessen Investorenveranstaltung. Die Düsseldorfer stecken sich wegen der Aufrüstung in vielen Nato-Staaten für die mittlere Frist höhere Finanzziele.

Im SDax zogen am Mittwoch die Papiere des Rüstungselektronikherstellers Hensoldt als bester Wert um 4,1 Prozent an. Leonardo gewannen in Mailand 3,5 Prozent, BAE Systems standen in London vier Prozent höher. In Paris ging es für Thales um 4,4 Prozent hoch.