Das MDAX-Unternehmen Bechtle (DE0005158703) kombiniert den Direktvertrieb von Hard- und Software mit den Dienstleistungen eines Systemhauses für mittelständische Kunden, Konzerne und dem öffentlichen Sektor. 13.000 Angestellte an 80 Standorten in 14 Ländern Europas erwirtschafteten in den ersten 9 Monaten einen Umsatz von 4,261 Mrd. Euro mit einer EBIT-Marge von 6,1 Prozent. Wenngleich der Vorstand die Ergebniswachstumsprognosen von 5 bis 10 Prozent für 2022 bestätigt und optimistisch ins nächste Geschäftsjahr geht, hat sich der Aktienkurs mit einem Minus von 45,9 Prozent gegenüber dem MDAX (-33,8 Prozent) unterdurchschnittlich entwickelt. Wer sich auf dem aktuellen Kursniveau von 34,50 Euro mit einem geschätzten 2023er KGV von ca. 21 defensiv positionieren will, setzt mit Zertifikaten auf die Einleitung einer Seitwärtsbewegung und sichert sich einen Puffer.

Discount-Strategie mit 14 Prozent Puffer (März)