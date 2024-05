Eine reale Chance auf ein größeres Kaufsignal mit Kurspotenzial an die Rekordstände von 202,26 US-Dollar und darüber 226,64 US-Dollar ergeben sich bei Texas Instruments erst bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 185,80 US-Dollar. Diese Entwicklung könnte im Anschluss für den Aufbau von mittelfristigen Long-Positionen genutzt werden, allerdings sollte ein derartiges Kaufsignal auch durch entsprechend stabile Kurse über dem Horizontalwiderstand untermauert werden. Rückfallrisiken größeren Ausmaßes würden sich dagegen unterhalb von 159,17 US-Dollar einstellen, in diesem Szenario müsste der seit 2015 bestehende Aufwärtstrend um 142,95 US-Dollar als Support zum Einsatz kommen.

Fazit:

Gelingt es in der aktuellen Aufwärtsphase die Hürde von 185,80 US-Dollar nachhaltig und mindestens auf Wochenschlusskursbasis zu überwinden, könnte im Anschluss das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DQ0PTK ausgestattet mit einem Hebel von 7,7 zum Einsatz kommen. Ein Anstieg an 226,64 US-Dollar würde eine Renditechance von 175 Prozent eröffnen. Ziel des Scheins würde am Ende bei rechnerisch 6,51 Euroliegen. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig allerdings den Bereich von 177,50 US-Dollar noch nicht überschreiten, hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 1,92 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Wochen bis Monate einplanen.