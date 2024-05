Übergeordnet kann Lockheed Martin auf einen längerfristigen Aufwärtstrend zurückblicken, der seit nunmehr Februar 2013 Bestand hat und das Papier im abgelaufenen Jahr auf einen Spitzenwert von 508,10 US-Dollar vorantrieb. Eine zwischengeschaltete Konsolidierung reichte bis Oktober 2023 auf einen mehrjährigen Support um 396,99 US-Dollar talwärts. Dieses Niveau konnte zwar eine Stabilisierung in dem Wertpapier herbeiführen, über die markante Hürde der letzten sechs Monate von 467,00 US-Dollar schaffte es der Wert trotz mehrerer Anläufe noch nicht. Nun startet ein neuer Vorstoß bullischer Marktteilnehmer, die in den nächsten Tagen über die weitere Kursentwicklung in dem Papier entscheiden werden.

Erneutes Versagen möglich