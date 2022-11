Düsseldorf (ots) - Der Öko-Energieversorger natur strom AG hat untersuchen

lassen, wie die Deutschen ihr Energieverbrauchsverhalten seit Krisenbeginn

einschätzen und wie sie voraussichtlich auf die geplante Strompreisbremse

reagieren werden. Fazit der bevölkerungsrepräsentativen Umfrage: Die

Einsparbereitschaft war und ist groß, unter Ökostromkund:innen ist sie sogar

etwas stärker ausgeprägt.



38 Prozent der Befragten gaben an, im Zuge der geplanten Strompreisbremse ihre

Einsparbemühungen noch weiter erhöhen zu wollen, 31 Prozent haben nach eigener

Einschätzung bereits ihr individuelles Einsparpotenzial ausgeschöpft. Von den

Ökostromkund:innen unter den Befragten wollen 41 Prozent ihre

Stromsparbemühungen intensivieren, 38 Prozent sind der Auffassung, die ihnen zur

Verfügung stehenden Sparmaßnahmen bereits umgesetzt zu haben.





"Die große Mehrheit der Bevölkerung reagiert auf die fossile Energiekrise undspart Strom. Etliche Haushalte nehmen zudem die geplante Strompreisbremse alsMotivation, ihren nicht durch den Preisdeckel erfassten Verbrauchsanteil zureduzieren", bilanziert Dr. Kirsten Nölke, Vorständin der natur strom AG. "Damitzeichnet die Umfrage ein Bild der Hoffnung. Viele Menschen scheinen verstandenzu haben, dass es trotz der geplanten Entlastungen wichtig ist, weiterhin Stromzu sparen. Einerseits, um den eigenen Geldbeutel zusätzlich zu schonen.Andererseits aber auch, um sicher durch den Winter zu kommen und dieAbhängigkeit von russischem Gas und anderen fossilen Energieträgern weiter zureduzieren."Auch die bisherigen Appelle der verschiedensten politischen Akteure, die seitBeginn der fossilen Energiekrise Strom- und Gaseinsparungen anmahnen, scheinengehört worden zu sein. 38 Prozent der Befragten geben an, seitdem ihreBemühungen intensiviert zu haben, Strom oder Gas zu sparen. Fünf Prozent habenseit Beginn der Energiekrise in ihre eigene umweltfreundliche Energieerzeugunginvestiert, also in eine Photovoltaik- oder Solarthermieanlage, in eineWärmepumpe oder Pelletsheizung. Weitere fünf Prozent planen einen solchenSchritt konkret und haben bereits entsprechende Installationsbetriebe angefragt.Nur ein relativ geringer Anteil von 13 Prozent der Befragten gibt an, angesichtsder Energiekrise nichts am eigenen Energieverbrauchsverhalten geändert zu habenund dies auch nicht für die Zukunft zu planen."Die Bevölkerung hat vorgelegt und ihre Verbräuche reduziert, das zeigen nebender Selbsteinschätzung der Verbraucher:innen in unserer Umfrage auchwissenschaftliche Untersuchungen zum tatsächlichen Gasverbrauch", so KirstenNölke von natur strom. "Gleichwohl ist es wichtig und auch notwendig, dass dieHaushalte und Unternehmen entlastet werden. Die politischen Beschlüsse müssenaber auch in der Praxis umsetzbar sein, das muss der Gesetzgeber bei allernötigen Eile beachten."Das Marktforschungsunternehmen YouGov hatte im Auftrag von natur strom 2056Menschen in Deutschland befragt, bevölkerungsrepräsentativ nach Alter (ab 18Jahren), Geschlecht und Region. Die Umfrage basiert auf Online-Interviews,erhoben wurden die Daten vom 14. bis 16. November.Die vollständigen Umfrageergebnisse finden Sie hier zum Download (https://www.naturstrom.de/ueber-uns/presse/news-detail/umfrage-strompreisbremse) .