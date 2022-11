In der neusten Pressemitteilung informiert Trillium Gold Mines über die Ergebnisse der Explorations- und Bohraktivitäten des Sommers 2022 auf seinem Newman Todd Complex in Red Lake, Ontario.

Quelle: Trillium Gold

Der Komplex, der das Grundstück Newman Todd (NT) und das angrenzende Grundstück Rivard umfasst und etwa 26 km von Evolution Mining´s Betrieb in Red Lake entfernt liegt, bietet ein beträchtliches Vorkommen an Goldmineralisierungen in einem erstklassigen Bergbaugebiet.

Fast 8.000 Bohrmeter in 17 Bohrlöcher

Im NT-Komplex wurden in der ersten Hälfte des Jahres 2022 insgesamt 7.665 Meter in 17 Bohrlöchern gebohrt und die restlichen Untersuchungsergebnisse liegen nun vor. Das Unternehmen hat die Bohrungen Ende Juni eingestellt, damit alle ausstehenden Ergebnisse eingehen und zusammengestellt werden können.

Newman Todd Complex Today - Durchbrechen der strukturellen Barriere

Da sich frühere Explorationen im NT-Komplex fast ausschließlich auf die NT-Zone selbst konzentrierten, wurden die Bohrungen aufgrund neuer struktureller und lithologischer Interpretationen durch Trillium´s geologisches Team von Red Lake-Experten auf Gebiete außerhalb der NT-Zone umgeleitet, insbesondere unterhalb von 400 Metern ab der Oberfläche, wo frühere Bohrungen praktisch nicht stattfanden.

Die ersten Step-Out-Bohrungen von Trillium entlang der Ost-West-Erweiterungen der Verwerfung der Zone Main stießen alle erfolgreich auf bedeutende Goldabschnitte, die im Rahmen weiterer Folgearbeiten das Potenzial für Goldmineralisierungen bei anderen Zielen auf dem größeren Grundstück Newman Todd testen werden.

Weitere hochgradige Zonen gefunden!

Die bisherigen Bohrungen haben die Annahme des geologischen Teams bestätigt, dass im Südosten weitere hochgradige Zonen zu finden sind, die immer noch von den strukturellen Korridoren in Ost-West-Richtung kontrolliert werden.

Weiterentwicklung des Tagebau-Szenarios

Die Bohrlöcher NT21-204, NT22-205, NT22-208/A und NT22-210 zielten erfolgreich auf beobachtete und interpretierte Ost-West-Verwerfungstrends ab, die mit früheren hochgradigen Abschnitten in Zusammenhang stehen.

Mit diesen Bohrungen sollten die hochgradigen Zonen nach unten und in den wenig bebohrten Fußwandteil der Zone NT in der Tiefe erweitert werden. Zu den bedeutenden Ergebnissen gehören 3,36 g/t Au auf 10,94 Metern von 187,36 Metern und 1,59 g/t Au auf 17,92 Metern von 399,13 Metern in NT21-204.

Quelle: Trillium Gold

Fazit:

Bis jetzt wurden nur wenige Bohrungen durchgeführt oder in Tiefen unter 400 Metern getestet. Daher verfügt das Projekt über ein hervorragendes Potenzial: Die Mineralisierung ist entlang des Streichs und in der Tiefe weiterhin offen und verspricht weiterhin hochgradige Bohrerfolge. Über 40 % der gebohrten Löcher haben mehr als 10 Gramm Gold pro Tonne über verschiedene Abschnitte hinweg durchschnitten.

