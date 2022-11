Digitalisierung mitgestalten Zum Wirtschaftsinformatiker mit der Schwarz Gruppe und der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Die Zukunft wird digital(er). - Auch innerhalb der Schwarz

Gruppe nimmt die Digitalisierung einen sehr großen Stellenwert ein. Um diese

Zukunft und den Weg dorthin erfolgreich zu gestalten, setzen die Sparten der

Unternehmensgruppe, die Handelssparten Lidl und Kaufland, die Umweltsparte

PreZero, die Schwarz Dienstleistungen sowie die Schwarz IT und Schwarz Digital,

auf digitale Talente und deren Förderung.



Bereits seit über fünf Jahren ist daher der Studiengang "Wirtschaftsinformatik"

bei Lidl und in der Schwarz IT fester Bestandteil des Ausbildungsprogramms.

Wirtschaftsinformatiker sind inzwischen in unterschiedlichen Fachbereichen der

Unternehmensgruppe gefragt. Da der hohe Bedarf an motivierten Studienanfängern

mit Begeisterung für betriebswirtschaftliche Themen und technischer Affinität

stetig zunimmt, weiten die Unternehmen der Schwarz Gruppe ihr Studienangebot

noch weiter aus: Ab Herbst 2023 bietet auch Kaufland gemeinsam mit der Dualen

Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn den Bachelorstudiengang

"Wirtschaftsinformatik in der Studienrichtung Data Science" an. Ausgeschrieben

ist er für die Fachbereiche Verwaltung mit zwei Studienplätzen, Personal,

Einkauf/Beschaffung sowie Marketing/Kommunikation mit jeweils einem

Studienplatz.