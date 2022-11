Kluge Charmeoffensive, Kommentar zum Einwanderungsgesetz von Anna Steiner

Frankfurt (ots) - Dass die Bundesregierung Deutschland angesichts des sich zum

Arbeitskräftemangel auswachsenden Fachkräfteengpasses als Einwanderungsland

attraktiver machen will, ist ein richtiger Schritt. Die Maßnahmen, die die

Reform des Fachkräfte-Einwanderungsgesetzes vorsieht, sind klug, setzen sie doch

dort an, wo Unternehmen derzeit die größten Probleme beklagen: an der

Bürokratie.



Wo die langsamen Mühlen der Behörden die Zuwanderung in den Jobmarkt bislang

erschwerten, soll künftig vieles einfacher werden. Die Anerkennung von Berufs-

und Studienabschlüssen etwa kann nach der Einreise erfolgen. Auch soll der

Ausbildungs- und Arbeitsmarkt für junge Menschen in der Lehre oder im Studium

geöffnet werden. Junge Menschen, die Deutschland angesichts seiner überalterten

Bevölkerung dringend braucht, um seinen Wohlstand zu wahren.