CETA nach zu langem Zögern beschlossen

Berlin (ots) - Sperrfrist : 1. Dezember 2022, nach Rafifizierung von CETA



"Heute hat der Bundestag nach Jahren endlich das Freihandelsabkommen mit Kanada

(CETA) beschlossen. Durch die zu lange vorherrschende Zögerlichkeit haben

Deutschland und Europa leichtsinnig handelspolitische Glaubwürdigkeit und

Reputation verspielt", konstatiert Dr. Dirk Jandura, Präsident des

Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V. (BGA) anlässlich

der heutigen Ratifizierung des Freihandelsabkommens CETA durch den Bundestag.



"CETA ist eine Erfolgsgeschichte: Wir verdanken dem Abkommen, dass die Ausfuhren

nach Kanada in den letzten fünf Jahren um mehr als ein Viertel gestiegen sind.

Selbst 2020 gab es trotz der Corona-Pandemie einen Zuwachs von über 15 Prozent.

CETA hat insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen geholfen, nach Kanada zu

exportieren und sich dort zu etablieren. Wir müssen Freihandelsabkommen als das

sehen, was sie sind, und dürfen sie nicht mit moralischen Wertevorstellungen

überfrachten. Wenn schon ein Abkommen mit Kanada auf solche Hürden stößt, dann

fürchte ich Schlimmes für die anderen.", so Jandura weiter.





Mit Blick in die Zukunft sagt Jandura: "Wer die WettbewerbsfähigkeitDeutschlands auch in Zukunft sichern will, muss neue Handelsabkommen deutlichschneller ratifizieren. Das bereits ausgehandelte Abkommen mit denMERCOSUR-Staaten bietet diese Chance. Es drängt die Zeit. China ist dabei, mitdem südamerikanischen Staatenbund einen eigenen Handelsvertrag zu schließen.Ohne das MERCOSUR-Abkommen werden wir in Lateinamerika geoökonomisch bald denAnschluss verlieren. Außerdem braucht es jetzt die volle Unterstützung allerRegierungsparteien, damit die Unternehmen ihre Lieferketten diversifizieren undso problematische, wirtschaftliche Abhängigkeiten reduzieren."Seit September ist CETA vorläufig in Kraft getreten. Die vorläufige Anwendunggilt nur für die Bereiche, die unstreitig in der Zuständigkeit der EU liegen.Damit es vollständig in Kraft treten kann, muss es durch alle 27Mitgliedsstaaten ratifiziert werden.Berlin, 1. Dezember 2022