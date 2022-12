Am 15. Dezember steht die nächste Sitzung des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) an – und schon im Vorfeld spekulieren etliche Marktbeobachter über das weitere Vorgehen der EZB-Akteure und darüber, wie hoch der nächste Zinsschritt ausfallen wird, wobei das Gros eine Anhebung zwischen 50 und 75 Basispunkten erwartet.

Um die hohe Inflation abzufedern, hat die europäische Notenbank die Leitzinsen in diesem Jahr bereits drei Mal um bis dato insgesamt 200 Basispunkte angehoben – zuletzt am 27. Oktober um 75 Basispunkte (0,75 Prozent). EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau geht davon aus, dass es in naher Zukunft noch weitere Zinserhöhungen geben wird, wobei diese aber niedriger als bisher ausfallen könnten.