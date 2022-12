Zu mehr Fachkräften im neuen Jahr - Experte nennt 5 Tipps, wie Handwerksbetriebe den Jahreswechsel zur Mitarbeitergewinnung nutzen (FOTO)

Bonn (ots) - Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr lässt viele Arbeitnehmer

nachdenklich werden: Ist der aktuelle Arbeitgeber noch der richtige oder ist es

Zeit für einen Neustart? Tatsächlich setzt der Jahreswechsel bei vielen

Angestellten neue Motivation frei und sorgt so für Bewegung auf dem Jobmarkt.



"Viele Betriebe schalten dennoch gerade zum Jahresende auf Sparflamme und nehmen

an, dass die Bewerbersuche keinen Erfolg verspricht. Ein fataler Fehler - denn

nur wer sich jetzt richtig positioniert, räumt die Bewerber zum Jahreswechsel

ab", sagt Deniz Akpinar. Er ist Recruiting-Experte für die Handwerksbranche und

weiß genau, mit welchen Maßnahmen Betriebe neue Fachkräfte von sich überzeugen.

In diesem Artikel hat er fünf Tipps zusammengestellt, wie Handwerksunternehmen

mit qualifizierten Fachkräften ins neue Jahr starten.





1. Die dunkle Jahreszeit für mehr Sichtbarkeit auf Social-Media nutzenViele Unternehmer bereiten sich im Winter auf die allgemeine Betriebspause vorund unterschätzen dabei, wie wichtig die Zeit zwischen den Jahren für dieMitarbeitergewinnung ist: Je dunkler und kälter es draußen wird, desto mehr Zeitverbringen die Menschen zu Hause auf der Couch.Dabei haben sie heute meistens ihr Smartphone in der Hand - entsprechend höherist die Verweildauer auf sozialen Netzwerken wie Facebook , Instagram und Co.Daher ist das vierte Quartal und besonders die Zeit um den Jahreswechselhervorragend geeignet, um als Unternehmer möglichst viele Menschen mitRecruiting-Aktivitäten auf diesen Kanälen zu erreichen2. Von der erhöhten Wechselbereitschaft profitierenJeder kennt die Aufbruchstimmung eines neuen Jahres. Die Menschen machen sichdabei Gedanken, welche Dinge nach dem Jahreswechsel besser laufen sollten. Dahersehen wir vor allem im ersten und letzten Quartal eines Jahres traditionell mehrKündigungen bei Arbeitnehmern.Diese höhere Wechselbereitschaft können Unternehmer auf der Suche nach neuenMitarbeitern zunutze machen: Wer hier in den Monaten vorher durchgehend sichtbarwar und sich als attraktiver Arbeitgeber positioniert hat, erhält mehrBewerbungen von den begehrten Fachkräften. Betriebe, die bisher noch nichtausreichend sichtbar waren, sollten daher mit Blick auf den Jahreswechselspätestens jetzt in Aktion treten.3. Nicht auf den nächsten Sommer wartenAuch wenn das Wirtschaftsjahr nun allgemein zu Ende geht, sollten Unternehmermit der gezielten Anwerbung neuer Kräfte nicht erst im nächsten Frühjahrbeginnen. Nur weil bis zum Jahresende keine qualifizierten Bewerbungen generiertwurden, haben die Betriebe ihre Chance noch lange nicht verpasst:Auch in den Monaten Januar bis März sind die Arbeitnehmer noch verstärktwechselbereit und vorbereitende Maßnahmen bereits im letzten Quartal daherentsprechend sinnvoll. Wer dagegen erst nach dem Frühjahr beginnt, erreicht dieMenschen erst im von Jahresurlauben und der Feriensaison geprägten Hochsommer.Hier denken die Menschen jedoch vor allem an Erholung und nicht an den Wechseldes Arbeitgebers.4. Sich langfristig aufstellenZudem haben nach unserer Erfahrung die langfristig planenden Unternehmen einenentscheidenden Vorteil: Wer sich bereits im Winter gut aufstellt, kann sich dasganze Jahr über mit einer guten Recruiting-Kampagne im Gedächtnis derwechselbereiten Arbeitnehmer verankern. Spätestens bei Anbruch der nächstenWinterzeit werden sich die Erfolge der so erzielten Präsenz in denSocial-Media-Kanälen zeigen, weil das eigene Unternehmen bereits längere Zeitals attraktive Alternative zum alten Arbeitgeber bekannt ist.5. Die Krisenzeit als Chance begreifenZugegeben, viele Handwerksbetriebe stehen derzeit mit steigenden Energiepreisen,dem Material- und Baustoffmangel und nicht zuletzt einem leergefegtenBewerbermarkt vor großen Herausforderungen. Unternehmer sollten sich jedoch insGedächtnis rufen, dass aus jeder Krise auch neue Chancen hervortreten: Wer alsGeschäftsführer jetzt handelt, kann viele verunsicherte und unzufriedeneMitarbeiter mit einem krisensicheren Jobangebot überzeugen.Zusammenfassend gilt für Unternehmen auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, denkommenden Jahreswechsel unbedingt für mehr Sichtbarkeit zu nutzen. Denn diekommende Krise ist für viele gut aufgestellte Betriebe eine Chance, die soschnell nicht wiederkommen wird.