E-Space kündigt endgültige Vereinbarung zur Übernahme von CommAgility von der Wireless Telecom Group an

Toulouse, Frankreich (ots/PRNewswire) - Durch die Transaktion erhält E-Spaceeinen bewährten 5G-Quellcode und ein erfahrenes, dediziertes In-House-Hardware-und Software-Entwicklungsteamhttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3727467-1&h=278815712&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3727467-1%26h%3D3752153674%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.e-space.com%252F%26a%3DE-Space&a=E-Space , ein globalesRaumfahrtunternehmen, das sich darauf konzentriert, Erde und Weltraum mit demweltweit nachhaltigsten LEO-Netzwerk (LEO = Low Earth Orbit, erdnahe Umlaufbahn)zu verbinden, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zurÜbernahme von https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3727467-1&h=2204403125&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3727467-1%26h%3D96110753%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.globenewswire.com%252FTracker%253Fdata%253D0LCBg2e4Cg9d-pyyI7g1N3M4qlVJTgeNuh9qiMybkEq8H5y62-DHH-iaxSxLfzSSifJWsdeLV_sL7bNy3NsfZA%253D%253D%26a%3DCommAgility&a=CommAgility , eines Unternehmens der WirelessTelecom Group, Inc. (NYSE: WTT), bekannt. CommAgility ist der größteeigenständige Entwickler von eingebetteten Signalverarbeitungs- undHochfrequenzmodulen mit seinem eigenen LTE-PHY/Stack-Quellcode für kommerzielle4G- und 5G-Mobilfunknetze, Air-to-Ground (ATG), Satellitenkommunikation (Satcom)und verwandte Anwendungen.Die Integration von CommAgilitys kundenspezifischem 3GPP-5G-NTN-Quellcode (NTN =Non-Terrestrial Networks, nicht-terrestrische Netze) in die vertikalintegrierten Fähigkeiten von E-Space wird es E-Space ermöglichen, die 5G-NTN-,5G-Advanced- und 6G-Innovation zu beschleunigen, seine Satellitennutzlast unddie Entwicklung von Kundenanwendungsfällen zu beschleunigen und seineweltraumbasierten Konnektivitätslösungen kontinuierlich voranzutreiben. Diebewährte Software von CommAgility steuert heute bereits über 50.000terrestrische Basisstationen und wird für ATG und kommerzielle Satelliteneingesetzt.Greg Wyler, Gründer, Vorsitzender und CEO von E-Space, erklärte: "Wir freuenuns, CommAgility im Team von E-Space begrüßen zu dürfen. Um die bestehende,bewährte und tiefgreifende 5G-Codebasis dieses Unternehmens selbst zu erstellenund seine unglaubliche Teamerfahrung nachzuvollziehen, würde man Jahre brauchen.Diese Verbindung versetzt uns in eine einzigartige und führende Position für denEinsatz unserer weltraumgestützten Technologien. Wir werden weiterhin stark indiese Codebasis investieren, um 5G-Advanced- und 6G-Technologien zu ermöglichen,die den Kunden einen enormen Mehrwert bieten werden."Tim Whelan, CEO der Wireless Telecom Group, Inc. kommentiert: "Als wir begannen,