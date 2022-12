NEC Ibérica und NEC Laboratories Europe unterstützen die Forschung im Bereich Datenraum- und 5G-Technologie mit einem intelligenten Campus für die Universität Murcia

Heidelberg, Deutschland (ots/PRNewswire) - NEC Ibérica (https://es.nec.com/) und

NEC Laboratories Europe (https://www.neclab.eu/) bauen ein intelligentes

Campus-Netzwerk an der spanischen Universität Murcia auf, das eine

experimentelle 5G-Plattform für die Ausbildung von Studierenden und für

Forschungsinnovationen bieten wird. Der intelligente Campus wird Datenräume und

ein erweitertes Ökosystem für das Internet der Dinge (IoT) umfassen, die auf

FIWARE basieren. Dadurch soll auch die Energieeffizienz der Universität

verbessert werden.



Das spanische Zentrum für Technologieentwicklung und Innovation "Centro para el

Desarrollo Tecnológico y la Innovación" (CDTI) leitet das Smart-Campus-Projekt

mit der Bezeichnung "Distributed Computing Intelligence" im Rahmen einer

vorkommerziellen Auftragsvergabe von FuEuI-Leistungen (vorkommerzielle

öffentliche Auftragsvergabe). Das Smart-Campus-Netz wird vom Europäischen Fonds

für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen seiner Mission "A way of doing

Europe" finanziert. Es handelt sich um eine Kooperation zwischen der Universität

Murcia (https://www.um.es/) und Technologiespezialisten.