Unnütze Traditionen lähmen im Recruiting - drei von vier Firmen setzen auf Flyer, Empfehlungen und Plakatwerbung (FOTO)

Köln (ots) -



- Studie: Nur 25 Prozent der Befragten Unternehmen setzen rein auf digitale

Recruitingkanäle

- Dabei kommen die meisten Bewerbungen mit Abstand von Karriereseiten (72,8%),

über Social Media (63,4%) oder sogar über Suchmaschinen (43,8%)



Der Fachkräftemangel hat Deutschland fest im Griff: In allen Bereichen fehlt es

an qualifizierten Leuten und bremst das Wachstum am Wirtschaftsstandort

Deutschland. Mittel- und langfristige Folgen davon sind Umsatzausfälle für

Unternehmen und wirtschaftliche Schäden (Tagesschau, 2022). Der Digital

Recruiting Monitor, eine aktuelle Umfrage unter 384 HR-Verantwortlichen im

Mittelstand zeigt nun: Rund 60 Prozent der Firmen finden, dass Recruiting 2022

erneut schwieriger geworden ist. Insbesondere Handwerker, Dienstleister und

Gesundheitsunternehmen klagen darüber.