Hauck Aufhäuser Investment Banking revolutioniert mit Gründung von NuWays Zugang zum Kapitalmarkt

Frankfurt am Main/Hamburg (ots) - Mit der Gründung der NuWays AG definiert Hauck

Aufhäuser Investment Banking (HAIB) den Zugang zum Kapitalmarkt neu: Ziel ist

es, jungen Wachstumsunternehmen frühzeitig den Weg in ein eigens dafür

geschaffenes neues Börsensegment zu ebnen und sie damit unabhängig von

Beteiligungskapital zu machen. Diese Transaktionen sollen gleichberechtigt allen

Investoren zugänglich gemacht werden - privaten wie auch institutionellen. Dies

stellt absolutes Novum in Deutschland dar.



Hochqualitatives und kostenloses Research, Veranstaltungen und Beratung sind

dabei die Basis einer innovativen, digitalen und demokratischen Plattform, die

die institutionellen und privaten Investoren mit den börsennotierten Unternehmen

zusammenbringt. Christian Sandherr, Co-CEO von NuWays, sagt: "Wir möchten einen

Teil zur Demokratisierung der Kapitalmärkte beitragen. Alle Investoren sollen

über unser Research kostenlos, gleichzeitig und gleichberechtigt Zugang zu allen

relevanten Daten haben. Bei Transaktionen werden Privatinvestoren bei der

Zuteilung nicht mehr nachrangig, sondern gleichberechtigt mit institutionellen

Investoren behandelt."





"Auf der Unternehmensseite bieten wir insbesondere kleineren, aber dafürwachstumsstarken Unternehmen einen vereinfachten, schnelleren undkostengünstigeren Weg an die Börse und Zugang zu allen Investoren: eine echteAlternative zu Private Equity und Venture Capital. Neben dem klassischen IPObieten wir das gesamte Leistungsspektrum rund um Kapitalerhöhungen,Platzierungen und Aktienrückkäufe an", ergänzt Frederik Jarchow, Co-CEO vonNuWays.Marc Osigus, Aufsichtsratsvorsitzender der NuWays AG, sagt zu diesem Schritt:"Mit NuWays ergänzt HAIB sein Angebot um ein neues und einzigartiges Formatsowohl für Investoren als auch für Unternehmen. Das Ziel ist es, den vielenkleinen und innovativen Unternehmen in Deutschland alternative undselbstbestimmte Wachstumschancen zu eröffnen."Mehr erfahren: http://www.nuways-ag.comÜber Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AGHAUCK AUFHÄUSER LAMPE kann auf eine 226 Jahre lange Tradition zurückblicken. DasHaus ist aus der Fusion dreier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen:Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, das 1852 inBielefeld gegründete Bankhaus Lampe und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 inMünchen am Markt. Die beiden Häuser Georg Hauck und Bankhaus H. Aufhäuserschlossen sich 1998 zusammen, 2021 kam Bankhaus Lampe dazu. Der Vorstand derBank besteht aus dem Vorsitzenden des Vorstands Michael Bentlage sowie denMitgliedern des Vorstands Oliver Plaack, Madeleine Sander, Dr. Holger Sepp undRobert Sprogies. HAUCK AUFHÄUSER LAMPE versteht sich als traditionsreiches undgleichzeitig modernes Privatbankhaus.Die Privatbank fokussiert sich auf die vier Kerngeschäftsfelder Private undCorporate Banking, Asset Management, Asset Servicing und Investment Banking.Dabei stehen die ganzheitliche Beratung und die Verwaltung von Vermögen privaterund unternehmerischer Kunden, das Asset Management für InstitutionelleInvestoren, umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets inDeutschland, Luxemburg und Irland sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigenVermögensverwaltern im Zentrum der Geschäftstätigkeit. Zudem bietet HAUCKAUFHÄUSER LAMPE Research-, Sales- und Handelsaktivitäten mit einerSpezialisierung auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raumsowie individuelle Services bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen an.Pressekontakt:Vincent TeichmannHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AGTelefon: +49 69 2161 1429mailto:vincent.teichmann@hal-privatbank.comhttp://www.hal-privatbank.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/115618/5387595OTS: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG