DWS will Gewinn mittelfristig steigern

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der seit Sommer amtierende Chef der DWS hat der Fondstochter der Deutschen Bank mit neuen Mittelfristzielen seine Handschrift verliehen. Stefan Hoops kündigte eine umfassende Strategie an, die unter anderem zusätzliche Investitionen in Höhe von 70 Millionen Euro vorsieht. Sie sollen durch interne Effizienzmaßnahmen und Kostensenkungen selbst finanziert werden. Als Teil der Strategie kündigt die DWS auf ihrem Kapitalmarkttag am Mittwoch in Frankfurt auch eine Reihe neuer Finanzziele an.

So soll bis Mitte des Jahrzehnts der Gewinn je Aktie auf 4,50 Euro steigen. Vergangenes Jahr lag er bei 3,90 Euro. Die bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation soll bis 2025 unter 59 Prozent liegen, was mindestens ein Prozentpunkt besser wäre als bislang bis 2024 avisiert wurde. 2021 lag die Kennziffer bei 58 Prozent.

In den Unternehmensbereichen passiv sowie alternativ verwaltete Vermögen strebt Hoops zudem im Durchschnitt der kommenden Jahre prozentual zweistellige Wachstumsraten an. Die Aktionäre sollen davon durch eine außerordentliche Dividende im Jahr 2024 von bis zu einer Milliarde Euro profitieren. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts avisiert die DWS eine Ausschüttungsquote von rund 65 Prozent./lew/jha/