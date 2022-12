Welle aktivistischer Investoren trifft Europa 2023 / Alvarez & Marsal Activist Alert (AAA) - Analyse & Ausblick 2023

N.Y./München (ots) -



- Immer mehr Fonds verfolgen bei Investments aktivistische Strategien

- Niedrige Bewertungen bieten Anlässe für M&A und aktivistische Tätigkeit



Alvarez & Marsal (A&M) (https://www.alvarezandmarsal.com/) , ein weltweit

führendes Beratungsunternehmen, präsentiert die neueste Ausgabe des A&M Activist

Alert (AAA) mit aktuellen Analysen und Prognosen zur Tätigkeit aktivistischer

Investoren in Europa. A&M hat dafür insgesamt 1.611 europäische Unternehmen mit

einer Marktkapitalisierung ab 200 Millionen US-Dollar zum 01. November 2022

ausgewertet. Der AAA erscheint seit 2015 zweimal jährlich.





A&M erwartet im aktuellen Ausblick eine Welle aktivistischer Investments inEuropa im Verlauf des Jahres 2023, die sich 2024 fortsetzen wird. Dies ist einWiederaufleben, nach dem seit Anfang 2022 vorsichtigen und abwartenden Verhaltender Investoren. Die Folgen der russischen Invasion in der Ukraine hatten dazugeführt, dass Analysen über die unmittelbare Zukunft von Unternehmenungewöhnlich komplex geworden sind. Diese Unsicherheit wird sich zugunsten einerwieder größeren Transparenz verringern. Europa befindet sich damit gegenwärtigin einem Tal zwischen zwei aktivistischen Hochphasen."Die finanzielle Performance einzelner Geschäftsbereiche variiert in vielenUnternehmen stark. Gestiegene Kapitalkosten werden eine verantwortungsvolleKapitalallokation für Vorstände zum zentralen Thema in 2023 werden lassen", sagtPatrick Siebert (https://www.linkedin.com/in/patrick-siebert-6b4b7733/) ,Managing Director und Co-Head A&M Germany. "Bewertungen von Geschäftsmodellen,deren Gewinne in der Zukunft liegen, sind gegenwärtig unter Druck,Asset-Light-Geschäftsmodelle hingegen voll im Trend. Portfoliobereinigungenwerden 2023 für viele Unternehmen unerlässlich werden."Der Anteil an aktivistischen Kampagnen, die von ökologischen oder sozialenFaktoren getrieben werden, wächst dabei in dieser Welle weiter an. Jedoch gehtA&M auch davon aus, dass sich angesichts der komplexen politischen undwirtschaftlichen Lage mehr und mehr Investoren auf die kurzfristige finanziellePerformance konzentrieren. Dadurch wird es für Aktivisten schwieriger, einebreitere Unterstützung der Aktionäre für langfristige ökologische und sozialeInvestmentthesen zu gewinnen.Steigende M&A-Tätigkeit schafft Gelegenheiten für AktivistenEin weiterer Faktor, der aktivistischen Investoren zusätzliche Anlässe bietet,sind die europaweit niedrigen Bewertungen und gefallenenKurs-Gewinn-Verhältnisse. Diese werden 2023 weitere M&A-Tätigkeiten nach sichziehen. Insbesondere bei Übernahme- und Abspaltungsprozessen werden Aktivisten