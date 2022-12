Markus Dohle tritt als CEO von Penguin Random House zurück - Nihar Malaviya wird Nachfolger (FOTO)

Gütersloh / New York (ots) -



- Nihar Malaviya übernimmt zum Jahresanfang 2023 die Führung von Penguin Random

House als Interims-CEO.

- Malaviya wird Mitglied im Group Management Committee von Bertelsmann.

- Der Bertelsmann-Aufsichtsrat würdigt Dohles unternehmerische Verdienste.



Markus Dohle legt auf eigenen Wunsch sein Amt als CEO von Penguin Random House

zum Jahresende 2022 nieder und verlässt zum gleichen Zeitpunkt den Vorstand von

Bertelsmann in bestem Einvernehmen. Der Aufsichtsrat des internationalen

Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens hat Dohles Wunsch

entsprochen. Interimistischer Nachfolger Dohles an der Spitze der

internationalen Verlagsgruppe mit Sitz in New York wird Nihar Malaviya,

President & Chief Operating Officer von Penguin Random House U.S. Malaviya

berichtet künftig an Bertelsmann-CEO Thomas Rabe und wird in das Group

Management Committee von Bertelsmann (GMC) berufen. Das Gremium berät und

unterstützt den Vorstand in wichtigen Fragen der Konzernstrategie und

-entwicklung. Ihm werden nach der Berufung Malaviyas 20 Top-Führungskräfte acht

verschiedener Nationalitäten angehören.