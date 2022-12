NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat DWS mit "Neutral" und einem Kursziel von 34,30 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Analyst Angeliki Bairaktari bleibt laut einem am Montag vorliegenden Branchenausblick vorsichtig für die Aussichten der europäischen Vermögensverwalter. Die Nettozuflüsse der traditionellen Anbieter dürften 2023 schwach bleiben, während den Erträgen Druck drohe und die Kosten steigen sollten. Amundi und DWS seien beide stark in den Aktienmärkten engagiert. Bairaktari bevorzugt aber Amundi. Die Franzosen seien angesichts der breiteren Vertriebs- und geografischen Diversifikation, einer höheren Kosteneffizienz und der bisherigen Erfolgsbilanz bei der Erreichung der eigenen Ziele die bessere Wahl. Die Deutsche-Bank-Tochter verdiene Anerkennung für ihre Kostensenkungsziele. Doch ein langsameres Ertragswachstum sollte dazu führen, dass das Ergebnis (EPS) 2025 wohl hinter der Planung zurückbleiben werde./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2022 / 20:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2022 / 00:15 / GMT

