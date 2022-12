Trotz des schwierigen Marktumfelds haben einige Anleger auch Gewinne gemacht: 17,3 Prozent geben an, dass ihr Depot um mehr als sechs Prozent zugelegt hat. Immerhin zehn Prozent sind zwischen zwei und sechs Prozent im Plus. "Viele Anlegerinnen und Anleger konnten mit strukturierten Wertpapieren im volatilen Umfeld punkten", begründet Christian Vollmuth, geschäftsführender Vorstand des Branchenverbands ihren Erfolg.

Die Mehrheit der Anleger in Deutschland hat im Jahr 2022 unterm Strich Verlust gemacht. Das zeigt eine aktuelle Online-Umfrage des Deutschen Derivate Verbands (DDV). Bei mehr als der Hälfte der Befragten steht das Portfolio im Vergleich zum Jahresanfang mehr als sechs Prozent im Minus, 12,6 Prozent haben zwischen zwei und sechs Prozent verloren. Nur 8,2 Prozent haben es geschafft, die Schwankungen zu neutralisieren. Ihr Depot steht zwischen plus zwei und minus zwei Prozent.

Das sei zum Beispiel möglich, indem man Hebelprodukte zur Absicherung gegen fallende Kurse einsetze, oder auch mit Anlageprodukten, die in Seitwärtsmärkten Renditen erzielen oder risikoreduzierende Eigenschaften haben. "Immer mehr Menschen merken, dass es sich lohnt, den Mehrwert dieser Produkte zu kennen, um in volatilen Marktphasen Ruhe zu bewahren", sagt er.

Das Jahr 2022 war herausfordernd: Die Märkte waren volatil und entwickelten sich überwiegend negativ. So hat der deutsche Leitindex DAX 40 seit Jahresbeginn 9,4 Prozent verloren und steht aktuell bei 14.394 Punkten. Im Laufe des Jahres kletterte er zwischenzeitlich auf ein Hoch von 16.271 Punkten, sein Tiefstand lag bei 11.976. Auch der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial hat unterm Strich 6,14 Prozent Minus gemacht mit aktuell 34.109 Punkten. Sein Jahreshoch lag bei 36.800 Punkten und sein Tief bei 28.726.

Der DDV ist eine Branchenvertretung der führenden Emittenten strukturierter Wertpapiere in Deutschland. Er führt regelmäßig eine Trendumfrage mit den Finanzportalen Finanzportalen wallstreet-online.de, finanzen.net, finanztreff.de, guidants.com, marktEINBLICKE.de und OnVista durch.

(sesch) für die wallstreet:online Zentralredaktion