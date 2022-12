PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach den Verlusten am Vortag haben die europäischen Börsen am Mittwoch wieder zugelegt. Damit haben sie den Zinsschock in Japan vom Dienstag gut weggesteckt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am späten Vormittag um 0,85 Prozent auf 3835,09 Punkte. Der französische Cac 40 zog mit 0,95 Prozent auf 6511,48 Punkte ebenfalls etwas stärker an, während der britische FTSE 100 0,6 Prozent auf 7415,06 Punkte gewann.

Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sprach von einer entspannten Lage an den Börsen: "Am Aktienmarkt sind die Kursverluste, die auf die Überraschungshandlung der Bank of Japan zurückzuführen sind, auf Japan und maximal ein paar weitere asiatische Börsen begrenzt". Damit hätten Aktien die Kehrtwende in Japan weit besser verdaut als Anleihen.