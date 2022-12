Immobilien-Aktien werden von Anlegern unterschätzt, schreibt die US-Zeitung Barron’s in einem Artikel. Insbesondere Vorzugsaktien der Gruppe Real Estate Investment Trust (REIT) würden ein Renditepotenzial von sechs bis acht Prozent bieten.

Als REITs bezeichnet man in der Immobilienbranche tätige Aktiengesellschaften, die Gelder einsammeln, um diese in die Verpachtung, Vermietung oder den Kauf von Immobilien zu investieren. Diese geben Papiere in diversen Varianten aus, mit unterschiedlichen Verzinsungs-Optionen und in drei verschiedenen Formen: Aktien-, Anleihen- und Hybrid-REITS. Während REITS in den USA in erster Linie über Trusts abgebildet werden, sind es in Europa vor allem börsennotierte Aktiengesellschaften.