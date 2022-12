Cybeats begrüßt SBOM-Mandate, die im Omnibus Appropriations Bill in Höhe von $1,7 Billionen USD dargelegt sind

Toronto, 22. Dezember 2022 - Cybeats Technologies Corp. („Cybeats“ oder das „Unternehmen“)(CSE: CYBT) freut sich, Marktkommentare zu dem am 19. Dezember veröffentlichten Omnibus Appropriations Bill in Höhe von $1,7 Billionen USD bereitzustellen.[i] Nach einer Verabschiedung des Gesetzes gibt es neue Anforderungen für Hersteller von Medizinprodukten, um sicherzustellen, dass ihre Geräte bestimmte Cybersicherheitsstandards erfüllen.

Hersteller medizinischer Geräte müssen der FDA eine Software Bill of Materials (SBOM) vorlegen, die alle Standard-, Open Source- und kritischen Softwarekomponenten auflistet, die von den Geräten verwendet werden. SBOM Studio bietet Herstellern medizinischer Geräte die Möglichkeit, die Schwachstellen der SBOM und deren Software effizient zu verwalten, und bietet Lösungen für den SBOM-Austausch mit Aufsichtsbehörden wie der FDA. Cybeats kündigte kürzlich kommerzielle Pilotprojekte[ii] mit Fortune 500-Unternehmen an, darunter Hersteller medizinischer Geräte, von denen viele proaktiv nach SBOM-Managementlösungen suchen, um sich auf die FDA-Vorschriften vorzubereiten.

„In diesem Gesetzentwurf werden weitere Vorschriften zugunsten der SBOM-Norm beschrieben, und mit umfassenderen Auflagen für Hersteller von Medizinprodukten trägt er dazu bei, die Marktchancen für die SBOM-Managementlösungen von Cybeats weiter zu erweitern“, so Yoav Raiter, CEO von Cybeats. „Angesichts der zunehmenden Konnektivität von Geräten und Cybersicherheitsbedrohungen zeigt diese Verordnung, dass die in Medizinprodukten verwendeten Softwarekomponenten transparent sein müssen. Mit SBOM Studio gewinnen Hersteller Vertrauen und Sicherheit in die Software, die auf ihren medizinischen Geräten ausgeführt wird, sie können ihre SBOMs effektiver verwalten und diese neuen FDA-Vorschriften einhalten.“

Die Bestimmungen des Omnibus Bill enthalten wichtige Leitlinien, um sicherzustellen, dass Gerätehersteller darauf vorbereitet sind, Schwachstellen in ihrer Software nach dem Inverkehrbringen innerhalb von 90 Tagen zu erkennen und darauf zu reagieren. Darüber hinaus zwingen die neuen SBOM-Auflagen die Anbieter herauszufinden, ob Probleme bei den Drittanbieterkomponenten auftreten, die sie in ihrer Software nutzen. Hersteller von Medizinprodukten können die Risiken, die für Patienten durch Sicherheitsrisiken in der von ihnen verwendeten Software entstehen, nicht länger ignorieren.