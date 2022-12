Cybeats unterzeichnet mit einem neuen mehrjährigen Vertrag mit einem führenden globalen Anbieter von Energiemanagement- und Automatisierungslösungen seine bisher größte kommerzielle Vereinbarung

Toronto, 23. Dezember 2022 - Cybeats Technologies Corp. („Cybeats“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CYBT) freut sich, die Unterzeichnung eines mehrjährigen Lizenz- und Dienstleistungsvertrags für SBOM Studio[i] mit einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Energiemanagement und digitale Automatisierung mit einem globalen Umsatz von rund 30 Milliarden Euro bekannt zu geben.

Im Rahmen des mehrjährigen Einsatzes von SBOM Studio wird die führende Lösung von Cybeats von dem weltweit führenden Infrastrukturbetreiber implementiert, um die Kosten für den Schutz seiner Produkte zu senken, indem die Erkennung und die Behebung von Software-Schwachstellen im gesamten Unternehmen optimiert werden. Diese Meldung erfolgt nur eine Woche, nachdem Cybeats eine neue kommerzielle Vereinbarung mit einem führenden Fortune 500-Industrieunternehmen[ii] und mehreren neuen Pilotprojekten mit Kunden, darunter einem der fünf weltweit führenden Videospielproduzenten[iii], bekannt gegeben hat.

„Dies ist die bisher größte kommerzielle Vereinbarung für Cybeats und erweitert unsere Kundenliste um ein weiteres multinationales Unternehmen. Es ist aufregend, mit so bedeutenden Branchenführern zusammenzuarbeiten, und wir erwarten, dass die Unterstützung eines Kunden dieses Kalibers auch das Vertrauen bei zukünftigen und potenziellen Kunden und darüber hinaus wecken wird“, so Yoav Raiter, CEO von Cybeats Technologies Corp. „Wir bemühen uns erst seit 8 Monaten um die Kommerzialisierung; unser Vertriebszyklus zieht an und unsere Kundenliste enthält einige der größten Unternehmen der Welt in einer Vielzahl von Branchen - von medizinischen Geräten bis hin zu kritischen Infrastrukturen. Wir sind stolz darauf, diese Unternehmen zu schützen, und freuen uns, dass unser Produkt den Anforderungen eines so großen adressierbaren Marktes und solch vielfältigen Branchen entspricht.“

Der neue Kunde von Cybeat erwirtschaftet in mehr als 100 Ländern rund 30 Milliarden Umsatz und kombiniert weltweit führende Energietechnologien, Echtzeitautomatisierung, Software und Dienstleistungen in integrierten Lösungen für Haushalte, Gebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrie. Unser neuer Handelspartner hat weltweit fast 10.000 Kunden. Cybeats ist aufgestellt, um von den Netzwerkeffekten der gemeinsamen Nutzung von SBOM mit diesen Kunden zu profitieren, die möglicherweise mit dem Produkt SBOM Studio in Kontakt kommen.