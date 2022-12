Auch die jüngst schwachen Halbleiter-Papiere von ASML und Infineon erholten sich am Donnerstag deutlich mit einem Plus von drei beziehungsweise 2,2 Prozent./ajx/he

Am Donnerstag jedoch stützte das Index-Schwergewicht Prosus , das mit plus 3,2 Prozent auch die Gewinnerliste im EuroStoxx anführte. Die Aktien der Tech-Beteiligungsgesellschaft profitierten insbesondere von der starken Kursentwicklung des chinesischen Internetriesen Tencent , an dem Prosus rund 28 Prozent hält. Davor hatte China grünes Licht für dessen neueste Reihe von Blockbuster-Online-Spielen gegeben. Dies bestärkte die Hoffnung, dass Peking das harte Durchgreifen gegen die weltgrößte mobile Spiele-Arena lockert.

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Die Angst vor einer neuerlichen weltweiten Ausbreitung des Corona-Virus angesichts rasant steigender Infektionszahlen in China scheint sich vorerst in Grenzen zu halten. Am Nachmittag stützten Gewinne am US-Aktienmarkt die Kurse.

