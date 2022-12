RWE-Chef kritisiert EU-Gaspreisdeckel als "Illusion"

Essen (ots) - RWE-Chef Markus Krebber übt scharfe Kritik am von der EuropäischenUnion geplanten Gaspreis-Deckel. Ab Mitte Februar gilt EU-weit für Gasimporteeine Obergrenze von 180 Euro je Megawattstunde. "Auf europäischer Ebene gibt esdie Illusion: Wir deckeln den Gaspreis. Und wenn der Preis zu hoch ist, darfkein Geschäft mehr abgeschlossen werden. Das wird nicht funktionieren", sagteKrebber im Podcast "Die Wirtschaftsreporter" der Westdeutschen AllgemeinenZeitung (WAZ). Wenn es mehr Nachfrage als Angebot in Europa gebe, müsstenstaatliche Stellen entscheiden, wer noch Gas zu diesem Preis kaufen dürfe undwer nicht. "Ich halte das für einen falschen Weg", betonte Krebber.Erleichtert zeigte sich der Vorstandsvorsitzende des Essener Dax-Konzerns, dassunter anderem Deutschland bei den Verhandlungen von Brüssel einigeEntschärfungen am Gaspreisdeckel durchgesetzt hat, etwa Ausnahmen in Mangellagenund ein vergleichsweise hoher Wert des Deckels. "Nun gibt es einen Mechanismus,der hoffentlich nie greift. Ich hoffe, dass die Preise unter dem Preisdeckelbleiben. Im Sommer war das einmal anders", sagte Krebber.Ob die Versorgungslage mit Gas im Winter 2023/24 ähnlich angespannt werden kannwie in diesem, wagt Krebber nicht vorherzusagen. "Das hängt ab von denTemperaturen, der Verfügbarkeit von französischer Kernenergie und an der Frage,wie viel Wind wir in den nächsten zwölf Monaten haben, um erneuerbare Energie zuproduzieren. Es liegt also nicht alles in unserer Hand", so der RWE-Chef undbetonte: "Wir dürfen aber auf keinen Fall unsere Einspar-Bemühungen aufgeben."Auch im nächsten Winter müssten die Gasspeicher "zu 90 Prozent oder mehr gefülltsein". Das Problem sei, "dass unser Gasversorgungssystem derzeit keinerleiReserve hat", so Krebber. Deshalb sei es so schwierig, Prognosen zu machen."Möglicherweise kommen wir entspannter durch den Winter 2023/24 als in diesemJahr, die Lage könnte sich aber auch wieder verschärfen", sagte der RWE-Chef.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/55903/5405266OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung