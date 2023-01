Seite 2 ► Seite 1 von 2

Schaffhausen (ots) - Salvatore Righettino, Jenny Righettino und Marco Salamonhaben ihre Salesum Swiss Academy GmbH gegründet, um Mitarbeitern derVersicherungsbranche in der Schweiz den Erwerb von Cicero-Credits zuerleichtern. Hier erfahren Sie, wie es den Gründern mit ihrerOnline-Trainingsplattform gelungen ist, eine leicht umzusetzende Lösung für dieProbleme zu finden, mit denen sich viele Mitarbeiter der Versicherungswirtschaftaufgrund der neuen Schweizer Gesetzgebung konfrontiert sehen.Die großen Versicherungen konzentrieren sich heutzutage auf digitaleKommunikationswege mit den Kunden, ohne die herkömmliche Ausbildung ihrerVertriebsmitarbeiter zu hinterfragen. Allerdings bietet genau dieser Zweigenormes Einsparpotenzial. Insbesondere für Berater sind die gesetzlichvorgeschriebenen Cicero-Credits mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden.Mit ihrem Online-Kursangebot unterstützen Salvatore Righettino, Jenny Righettinound Marco Salamon Versicherungsberater dabei, die erforderlichen Cicero-Creditszeitlich flexibel und ortsunabhängig zu erwerben. Auf diese Weise lassen sichdie gesetzlichen Vorgaben nicht nur einfacher erfüllen, sondern Firmen sparenZeit und Geld, indem sie gezielt auf effektive E-Learnings für ihre Mitarbeitersetzen. Die Online-Kurse der Salesum Swiss Academy GmbH sind perfekt an dieTätigkeit eines Beraters angepasst und lassen sich flexibel und individuell inden Tagesablauf integrieren. Welche weiteren Vorteile E-Learning für SchweizerVertriebsmitarbeiter bereithält, haben Salvatore Righettino, Jenny Righettinound Marco Salamon im Folgenden verraten.Logistische und finanzielle Vorteile durch E-LearningFür Versicherungsgesellschaften birgt das Online-Kursangebot der Salesum SwissAcademy ein enormes Einsparpotenzial. Denn jeder einzelne Mitarbeiter undTelefonberater muss schließlich die geforderte Anzahl von Cicero-Creditserreichen. Das Kursangebot von Salesum richtet sich daher gezielt anUnternehmen, die ihre Personal- und Mietkosten reduzieren möchten. Da sich daskomplette Lernprogramm entweder von Zuhause oder direkt am Arbeitsplatzabsolvieren lässt, werden weder eigene Ausbilder noch Schulungsräume benötigt.Auf diese Weise können nicht nur Unternehmen, sondern auch die Mitarbeiterfinanziellen und logistischen Aufwand sparen.Kundenspezifische Programme, die individuell an die eigene Lebenssituationangepasst werden könnenDie Salesum Academy bietet ihren Kunden unterschiedliche Module, die je nachAusrichtung und Ziel des Unternehmens einzeln gebucht oder aber auchzusammengestellt werden können. Alle Module werden bei der Cicero Fachstelle