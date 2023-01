NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi befasste sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit der Gewinnsensibilität der europäischen Chemiekonzerne im Zusammenhang mit den zuletzt deutlich gesunkenen Energiepreisen. Wegen der aktuellen Nachfrageschwäche und einiger Energiekostenzuschläge, die in den vergangenen 18 Monaten eingeführt worden seien, dürften die meisten Unternehmen die potenziellen Kosteneinsparungen größtenteils, wenn nicht sogar vollständig, an ihre Kunden weitergeben, schrieb er. BASF, Lanxess und Covestro könnten von den niedrigeren Energiepreisen früher profitieren, da sie ihre Energiekosten nicht abgesichert hätten./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2023 / 21:36 / GMT

