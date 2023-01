JEFFERIES stuft ASOS auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Asos von 625 auf 750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Markt habe erstaunlich positiv auf den jüngsten Zwischenbericht der Briten reagiert, schrieb Analyst Andrew Wade in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht den Optimierungsplan "Driving Change" eher zurückhaltend. Die Berechenbarkeit sei begrenzt./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023 / 13:23 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird aktuell mit einem Plus von +6,75 % und einem Kurs von 8,86EUR gehandelt.