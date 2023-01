Nachhaltigere Arzneimittelproduktion bei Takeda durch innovatives Hochtemperatur-Wärmepumpensystem



* Erste industrielle Anwendung mit dem Ziel einer CO2-Reduktion von bis zu 90 Prozent an einem der größten Takeda-Produktionsstandorte in Wien

* Innovative dampferzeugende Wärmepumpe, die mit 100 Prozent natürlichen Kältemitteln betrieben wird



Das biopharmazeutische Unternehmen Takeda präsentierte am 25. Jänner 2023 gemeinsam mit dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK), dem Klima- und Energiefonds und dem AIT Austrian Institute of Technology (AIT) ein New Energy for Industry (NEFI)-Projekt der FTI (Forschung, Technologie und Innovation)-Initiative "Vorzeigeregion Energie": Das Forschungsprojekt AHEAD (Advanced Heat Pump Demonstrator).