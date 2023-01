Beautyholic nimmt neue Dimensionen an Hagener Marketing-Agentur wächst weiter und sucht neue Mitarbeiter (FOTO)

Hagen (ots) - Beautyholic, eine Marketing-Agentur für Kosmetikstudios mit Sitz

in Hagen, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter. Besonders

gefragt ist Verstärkung in den Bereichen Marketing und Vertrieb sowie in der

Mediengestaltung. Wie die Geschäftsführerin Banu Suntharalingam bekannt gab, ist

in vielen Bereichen auch ein Quereinstieg möglich. Die offenen Stellen sind ab

sofort verfügbar.



Geschäftsführerin Banu Suntharalingam: "Nachdem wir erst vor drei Jahren an den

Start gegangen waren, etablierten wir uns innerhalb kurzer Zeit zur am

schnellsten wachsenden Marketing-Agentur in der Beauty-Branche. Besonders seit

Beginn der Corona-Krise haben wir große Umsatzsprünge gemacht. Um der weiterhin

steigenden Nachfrage nach unserer Dienstleistung gerecht zu werden, wollen wir

unser Team zeitnah erweitern. Jede Person, die wir einstellen, soll langfristig

mit uns wachsen - das Ziel jeder Einstellung ist daher eine unbefristete

Übernahme."