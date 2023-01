Bain-Analyse zum Maschinen- und Anlagenbau Konjunkturelle Talfahrt könnte Auslese im Maschinenbau beschleunigen

München (ots) -



- Starre Kostenstrukturen und hohe Verschuldung könnten gut jeden vierten

Branchenvertreter aus der DACH-Region in kritische Situation bringen

- Insbesondere wachstumsstarke chinesische Wettbewerber befinden sich auf der

Überholspur

- Maschinenbauer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sollten je nach

Ausgangslage mit Kostensenkungen oder gezielten Investitionen gegenhalten

- Viele Unternehmen können gestärkt aus der aktuellen globalen Krise

hervorgehen, wenn sie ihre Chancen konsequent nutzen



Noch wiegen hohe Auftragsbestände manchen Maschinen- und Anlagenbauer in

Sicherheit. Doch die Anzeichen mehren sich, dass die konjunkturelle Talfahrt

rund um den Globus auch diesen Sektor erfassen wird. In Deutschland, Österreich

und der Schweiz könnte dies 28 Prozent der Branchenunternehmen in eine

wirtschaftlich schwierige Lage bringen und damit den Ausleseprozess in dieser

Schlüsselindustrie beschleunigen. Das hat eine Analyse börsennotierter

Branchenvertreter ergeben, die die internationale Unternehmensberatung Bain &

Company durchgeführt hat. Berücksichtigt wurden dabei auch die Wettbewerber aus

den USA und China. Dort liegt der Anteil der krisengefährdeten Maschinenbauer

bei 17 beziehungsweise 8 Prozent (Abbildung).