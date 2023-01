LEIPZIG (dpa-AFX) - 'Leipziger Volkszeitung' zu Hans-Georg Maaßen und die CDU

Die CDU sollte ihren zögerlichen Umgang mit Hans-Georg Maaßen endlich aufgeben und ein Parteiausschlussverfahren in Gang setzen. Wenn die CDU eine Partei des modernen Konservatismus sein will und keine Partei, in der Verbreiter von antisemitisch geprägten Verschwörungserzählungen und rassistischem Populismus einen Platz finden, dann muss sie diesen Weg beschreiten. Wenn es ihr mit der Abgrenzung nach rechts außen ernst ist, wäre es außerdem ein starkes Signal, einen Unvereinbarkeitsbeschluss zur Werteunion zu fällen. Andernfalls droht die CDU auch ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren, was die viel beschworene Brandmauer zur AfD anbelangt./ra/DP/zb