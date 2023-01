First Hydrogen veröffentlicht Details der emissionsfreien leichten Nutzfahrzeuge der nächsten Generation

Vancouver, B.C., 30. Januar 2023 /IRW-Press/ – Vancouver, British Columbia – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die ersten Bilder der Fahrzeuge der Generation II erhalten hat, die in Zusammenarbeit mit der EDAG Group (EDAG) konzipiert wurden. Diese erstmals veröffentlichten Bilder zeigen Details der Front- und Rückansicht der Fahrzeuge der nächsten Generation. In der Frontansicht sieht man ein smartes digitales Paneel mit der Konfiguration der Tagfahrlichter (TFL), die dem Transporter ein unverkennbares Erscheinungsbild und eine erkennbare Identität sowie eine hervorragende Visibilität verleihen. In der Rückansicht sieht man vertikale Rückleuchten auf jeder Seite des Zugangspunkts zum Hauptstauraum. Das Design orientiert sich an der Funktion, da sie verschiedene Arten von Türen vorsieht, unter anderem Hecktüren, Flügeltüren und Rolltüren.

Frontansicht

Rückansicht

EDAG ist ein Ingenieurunternehmen für globale Mobilität und bekannt für seine Entwicklung von Konzeptautos und Prototypen auf höchstem Niveau sowie für seine Expertise in der internationalen Automobilindustrie. First Hydrogen beauftragte das Unternehmen zuerst im Jahr 2022 mit der Entwicklung der Konzeption und des Stylings für seine emissionsfreien leichten Nutzfahrzeuge. Die Designs können auf verschiedene Fahrzeughöhen und -längen skaliert werden. Es entstehen modulare Fahrzeuge, die kundenspezifisch an die jeweilige betriebliche Verwendung angepasst und in einem breiten Anwendungsspektrum eingesetzt werden können, unter anderem für Expresszustellung, Lebensmittel, die Arbeitsvorgänge von Bau- und Versorgungsunternehmen, Rettungsdienste und Fahrzeugbergung.

Das Brennstoffzellenfahrzeug von First Hydrogen bietet dem Markt für emissionsfreie gewerbliche Transporter und leichte Nutzfahrzeuge betriebliche Vorteile, etwa schnellere Betankung, größere Reichweite und größere Nutzlast sowie zusätzliche Last und Abschleppmöglichkeiten. Das Design des Unternehmens der Generation II reflektiert diese betriebliche Flexibilität und trägt letztlich dazu bei, dass First Hydrogen bei der Effizienz und Weiterentwicklung von emissionsfreien Fahrzeugen eine führende Rolle übernimmt.