Die besten Trades geht man kurz vor dem Ausbruch ein. Egal ob long oder short. Diese Abstauberliste zeigt Ihnen drei Werte, die ganz kurz vor diesem Punkt sind. Beste Chancen für Ihren nächsten High-Performer. Sichern Sie sich jetzt Stefan Klotters Abstauberliste mit exklusivem Einblick in seine aktuelle Watchlist. HIER KLICKEN!

PNE hatte Ende Oktober erklärt, dass die von Morgan Stanley kontrollierte Photon Management GmbH ergebnisoffene Gespräche mit potenziellen Interessenten über alle PNE-Anteile führen wolle. Ende November hatte PNE-Chef Markus Lesser auf einer Kapitalmarktkonferenz in Frankfurt erklärt, es seien zahlreiche Anfragen eingegangen, berichtet die dpa. Im Xetra-Handel notiert die PNE-Aktie derzeit mehr als 16 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 17,10 Euro (Stand: 30.01.2023, 10:37 Uhr).

Der im SDAX notierte Windpark-Entwickler hatte am Freitag mitgeteilt, dass "Morgan Stanley Infrastructure (...) die Gespräche mit potenziellen Interessenten über einen vollständigen Erwerb der von der Photon Management GmbH an der PNE AG gehaltenen Beteiligung derzeit nicht weiterführen" werde.

Die PNE-Aktie ist auf Talfahrt: Im Xetra-Handel verliert das Papier am Montagvormittag zeitweise mehr als 18 Prozent. Morgan Stanley will seine Beteiligung an dem Windpark-Entwickler vorerst nicht verkaufen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer